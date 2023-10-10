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СБУ задержала коллаборантку, которая организовала "референдум" в Чернобаевке

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали коллаборантку, которая организовывала фейковый "референдум" во время оккупации Чернобаевки (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Фигуранткой оказалась 36-летняя жительница Чернобаевки, которая после захвата поселка поддержала оккупантов и пошла с ними на сотрудничество.

За это получила назначение в состав созданного агрессором местного "избиркома" и "привилегии" по свободному передвижению по территории района.

"В рядах захватнического учреждения она выполняла указания Москвы о проведении фейкового плебисцита осенью 2022 года", - говорится в сообщении.

"Референдум" проходил под дулами автоматов

Для этого она обходила дома местных жителей и агитировала их принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу РФ.

Во время таких "рейдов" коллаборантку сопровождали вооруженные оккупанты, которые помогали ей запугивать жителей поселка и "выбивать" из них "подписи" в поддержку Кремля.

Подозреваемую задержали

После освобождения правобережной части Херсонской области фигурантка длительное время скрывалась от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разыскали ее и задержали.

Фото: Коллаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

В апреле в Херсонской области задержала женщина, которая помогала РФ проводить "референдум".

В мае сообщалось, что мужчина помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

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