Злоумышленник пытался определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ. Эта информация была нужна агрессору для подготовки новых наступательных операций и ракетных ударов на этом направлении фронта.

Для сбора разведывательной информации мужчина объезжал местность под видом водителя такси и выспрашивал нужные сведения у своих пассажиров во время поездок.

Служба безопасности задокументировала преступные действия и задержала фигуранта. Как установило расследование, информатором является житель Мирнограда, который активно пользовался российским Telegram-ботом для сбора информации о расположении ВСУ на восточном фронте. Вражеский соратник передавал данные в виде координат объектов Сил обороны с подробным описанием через этот интернет-ресурс.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и сим-карты с доказательствами передачи закрытых сведений агрессору.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет заключения.

Фото: СБУ задержала информатора РФ, шпионившего по пунктам базирования HIMARS под Покровском (t.me/SBUkr)