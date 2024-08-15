Зловмисник намагався визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ. Ця інформація була потрібна агресору для підготовки нових наступальних операцій та ракетних ударів на цьому напрямку фронту.

Для збору розвідувальної інформації чоловік об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі і випитував потрібні відомості у своїх пасажирів під час поїздок.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії і затримала фігуранта. Як встановило розслідування, інформатором є мешканець Мирнограду, який активно користувався російським Telegram-ботом для збору інформації про розташування ЗСУ на східному фронті. Ворожий поплічник передавав дані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом через цей інтернет-ресурс.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти з доказами передачі закритих відомостей агресору.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: СБУ затримала інформатора РФ, що шпигував за пунктами базування HIMARS під Покровськом (t.me/SBUkr)