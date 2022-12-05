Отвечала за депортацию в Россию: СБУ разоблачила "вицемера" оккупантов в Донецкой области

СБУ разоблачила "вицемера" оккупантов в Донецкой области, которая отвечала за депортацию в Россию жителей Мариуполя и Волновахи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативных действий задокументирована незаконная деятельность так называемого "замглавы администрации города Торез" (современное украинское название - Чистяковое)", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что находясь на "должности", она распространяла кремлевский режим в захваченном украинском городе и помогала врагу в незаконном "присоединении" региона к составу РФ.

Кроме того, предательница выполняла задачу относительно депортации жителей оккупированных районов Донецкой области в страну-агрессора.

"Для этого она организовала в городе транзитный "перевалочный пункт", который использовали для принудительного вывоза украинцев в отдаленные регионы России, в частности Восточной Сибири и Дальнего Востока", - добавили в СБУ.

По данным следствия, приспешницей врага является жительница Енакиево, которая в 2016 году присоединилась к террористической организации "ДНР". Впоследствии ее назначили "управляющим делами" местной оккупационной администрации, а затем "перевели" в оккупационную администрацию Тореза.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что во избежание правосудия злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донецкой области.

Однако, отмечено, что сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины.