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Отвечала за депортацию в Россию: СБУ разоблачила "вицемера" оккупантов в Донецкой области

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Донецкая область, Понедельник 05 декабря 2022 17:30
Отвечала за депортацию в Россию: СБУ разоблачила "вицемера" оккупантов в Донецкой области Фото: СБУ разоблачила "вицемера" оккупантов в Донецкой области, отвечавшей за депортацию в РФ (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

СБУ разоблачила "вицемера" оккупантов в Донецкой области, которая отвечала за депортацию в Россию жителей Мариуполя и Волновахи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативных действий задокументирована незаконная деятельность так называемого "замглавы администрации города Торез" (современное украинское название - Чистяковое)", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что находясь на "должности", она распространяла кремлевский режим в захваченном украинском городе и помогала врагу в незаконном "присоединении" региона к составу РФ.

Кроме того, предательница выполняла задачу относительно депортации жителей оккупированных районов Донецкой области в страну-агрессора.

"Для этого она организовала в городе транзитный "перевалочный пункт", который использовали для принудительного вывоза украинцев в отдаленные регионы России, в частности Восточной Сибири и Дальнего Востока", - добавили в СБУ.

По данным следствия, приспешницей врага является жительница Енакиево, которая в 2016 году присоединилась к террористической организации "ДНР". Впоследствии ее назначили "управляющим делами" местной оккупационной администрации, а затем "перевели" в оккупационную администрацию Тореза.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что во избежание правосудия злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донецкой области.

Однако, отмечено, что сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Служба безопасности установила еще пятерых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Разоблачены инициаторы псевдозакона по "присоединению" Луганской области к РФ.

Также ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю Кировоградской епархии УПЦ (МП), который координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе с Московским патриархом Кириллом и входил в его ближайшее окружение.

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Служба безопасности Украины Донецкая область
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