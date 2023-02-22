Угрожали пыточними. В Херсонской области задержали еще 4 организаторов "референдума"
В Херсонской области разоблачили и задержали четырех организаторов незаконного "референдума". Предатели угрожали людям пытками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Коллаборантов задержали в ходе стабилизационных мер на освобожденной части Херсонской области. Ими оказались местные жители, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с врагом и получили "должности" в оккупационных администрациях.
Их назначить в состав созданных оккупантами "участковых избирательных комиссий". Они должны были сфабриковать результаты фейкового "референдума".
Коллабранты с вооруженным конвоем обходили дома украинцев и требовали предоставить персональные данные. Людей заставляли приходить на "избирательные участки". В случае отказа - применяли психологическое давление и угрожали насилием, а также заключением в российские пыточные.
После освобождения предатели пытались "затеряться" среди местных. Однако СБУ разоблачила их. Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Фото: СБУ задержала 4 организаторов "референдума" в Херсонской области (ssu.gov.ua)
Напомним, священника УПЦ МП приговорили к 7 годам тюрьмы за то, что он призвал поддержать псевдореферендумы РФ.
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