СБУ задержала члена международного наркосиндиката: Интерпол разыскивал его 6 лет

Контрразведка Службы безопасности установила местонахождение и задержала во Львовской области участника международного наркосиндиката.

"Злоумышленник 6 лет находился в розыске по линии Интерпола. В частности, он был участником организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза", - сообщили в СБУ.

За доли службы, задержан гражданин соседней страны ЕС и во избежание уголовной ответственности он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия.

Впрочем, СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта.

Задержанный находится под стражей до решения вопроса экстрадиции. Между тем, проводятся мероприятия по дальнейшей передаче иностранца в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск.