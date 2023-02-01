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Чиновника Одесской ОВА задержали по подозрению во взяточничестве, - СМИ

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Одесская область, Среда 01 февраля 2023 13:32
Чиновника Одесской ОВА задержали по подозрению во взяточничестве, - СМИ Фото: чиновника Одесской ОВА задержали по подозрению во взяточничестве (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали сотрудника Одесской областной военной администрации (ОВА). Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По данным журналистов, речь идет о сотруднике департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА.

"Наручники на чиновника надели оперативники СБУ. Сейчас в здании администрации по проспекту Шевченко проходят следственные действия", - пишет издание, ссылаясь на собственные источники в прокуратуре.

Напомним, что сегодня Украину накрыла волна массовых обысков у должностных лиц разных госструктур, также таких лиц как олигарх Игорь Коломойский и экс-глава МВД Арсен Аваков.

Также стало известно, что правоохранители пришли с обысками в и. о. главы налоговой столичной службы, ее подозревают в многомиллионных теневых схемах более чем на 15 миллиардов гривен.

Кроме того, бывшему директору Департамента государственных закупок и снабжению материальными ресурсами Минобороны объявили подозрение за растрату государственных средств в размере более 100 млн гривен.

Все подробности по поводу сегодняшних обысков в стране - читайте в материале РБК-Украина.

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