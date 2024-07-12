СБУ задержала агентов ФСБ РФ, устраивавших диверсии на железной дороге

СБУ задержала диверсантов российской спецслужбы. Они поджигали релейные шкафы на "Укрзализныце".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности задержала трех диверсантов ФСБ в результате спецопераций в Харьковской и Ровенской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов", - говорится в сообщении.
Таким образом РФ надеялась заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта.
"Для совершения преступлений агенты РФ использовали легковоспламеняющиеся смеси, заранее готовившиеся по инструкциям российской спецслужбы", - добавили в СБУ.
В случае выполнения враждебных задач оккупанты обещали перечислить на банковские карточки своих приспешников денежное вознаграждение.
Так, в Харькове "на горячем" задержан вражеский диверсант, пытавшийся уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одной из ключевых перегонов региона.
"Злоумышленником оказался рецидивист из Одессы, ранее отбывавший наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство. После вербовки российской спецслужбой фигурант прибыл в Харьковскую область для совершения диверсии", - рассказали в ведомстве.
Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ровно, которых ФСБ дистанционно привлекла к подрывной деятельности, злоумышленники работали в "тандеме".
"Один из них поджег релейный шкаф, который контролировал работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины. Другой фигурант - снимал диверсию на камеру собственного телефона, чтобы потом послать это для "отчета" ФСБ", - констатировали в СБУ.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
Отметим, что правоохранители не в первый раз задерживают диверсантов. К примеру, в сентябре 2023 года СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России. Они совершали резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.
А в мае 2024 года СБУ задержала диверсанта ФСБ РФ, поджегшего электроподстанции в Одесской области. Правоохранители также узнали много интересного об организаторе теракта.
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