СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які влаштовували диверсії на залізниці

СБУ затримала диверсантів російської спецслужби. Вони підпалювали релейні шафи на "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ у результаті спецоперацій у Харківській та Рівненській областях. Зловмисники підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів", - йдеться у повідомленні.
У такий спосіб РФ сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.
"Для вчинення злочинів агенти РФ використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби", - додали в СБУ.
У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли перерахувати на банківські картки своїх поплічників грошову винагороду.
Так, у Харкові "на гарячому" затримано ворожого диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону.
"Зловмисником виявився рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство. Після вербування російською спецслужбою фігурант прибув у Харківську область для вчинення диверсії", - розповіли у відомстві.
Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями Рівного, яких ФСБ дистанційно залучила до підривної діяльності, зловмисники працювали у "тандемі".
"Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України. Інший фігурант - фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для "звіту" ФСБ", - констатували у СБУ.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Зазнчимо, що правоохоронці не вперше затримують діверсантів. Наприклад, у вересні 2023 року СБУ і ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу Росії. Вони вчиняли резонансні диверсії не тільки в Україні, а і в країнах ЄС.
А в травні 2024 року СБУ затримала диверсанта ФСБ РФ, який підпалив електропідстанції в Одеській області. Правоохоронці також дізнались багато цікового про організатора теракту.
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