СБУ задержала агента российской разведки в Черниговской области

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений в Полтавской области.

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