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СБУ задержала агента российской разведки в Черниговской области

Фото: СБУ задержала шпиона, который передавал врагу данные о ВСУ на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала агента, который передавал врагу координаты украинских блокпостов и маршрутов. Предатель работал на севере страны и пытался помочь российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередного агента российского ГРУ, который собирал разведданные о позициях Сил обороны на севере Украины.

Что произошло

По данным следствия, 42-летний житель Черниговской области сотрудничал с российской военной разведкой и передавал координаты блокпостов, командно-наблюдательных пунктов и логистических центров украинских военных.

Также он пытался выявить маршруты передвижения военной техники.

Фото: СБУ разоблачила шпиона на Черниговщине

Мужчина искал "легкий заработок" в пророссийских Telegram-каналах. После вербовки он лично обходил пограничные районы и фиксировал позиции украинских защитников на мобильный телефон.

СБУ задокументировала его действия, провела обыски и изъяла технику, которую агент использовал для передачи данных оккупантам.

Что грозит

Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности также провела дополнительные мероприятия для защиты позиций Сил обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала российского агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений в Полтавской области.

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