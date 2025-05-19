СБУ затримала агента російської розвідки в Чернігівській області

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала російського агента, який передавав ворогу координати військових шпиталів та інших медзакладів у Полтавській області.

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