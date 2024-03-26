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СБУ "заманила" в Украину и задержала банду наркоторговцев из стран ЕС

Вторник 26 марта 2024 16:16
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СБУ "заманила" в Украину и задержала банду наркоторговцев из стран ЕС Архивное фото: СБУ "заманила" в Украину и задержала банду наркоторговцев в странах ЕС (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители разоблачили международную банду наркоторговцев среди стран Евросоюза. Для задержания их пришлось физически "заманить" в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Как установило расследование, лидерами группировки оказались трое жителей Запорожья, которые в начале полномасштабного вторжения РФ скрыто выехали в ЕС.

Впоследствии они организовали наркотрафик и привлекли сообщников для его реализации.

Злоумышленники наладили сбыт в страны ЕС оптовых партий синтетического наркотика - метадона, который получали от своих "поставщиков" из нескольких регионов нашего государства.

Как наркотики перевозили через границу

Для переправки наркотиков в Евросоюз лидеры группировки использовали собственную сеть наркокурьеров.

Чтобы перевезти "товар" через границу, они вшивали его в подкладку верхней одежды или прятали в багаже среди личных вещей. Затем фигуранты продавали метадон своим иностранным сообщникам для дальнейшей реализации в европейских странах.

Таким образом организаторы наркобизнеса надеялись ежемесячно получать "прибыль" в размере 10-12 млн в гривневом эквиваленте.

Их "заманили" в Украину

Правоохранителям удалось нейтрализовать международную преступную группировку, в результате спецоперации в Киеве и Запорожье задержаны семь участников наркосиндиката.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Среди них - трое его организаторов. Они скрывались в одной из Балканских стран и оттуда руководили наркобизнесом.

Чтобы их задержать, сотрудники СБУ провели оперативную комбинацию, во время которой фигуранты были "выведены" на территорию Украины и задержаны.

Что им грозит

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности.

Также обнаружены деньги, вероятно полученные незаконным путем, а также автомобили премиум класса, которые подлежат аресту.

Сейчас семерым задержанным сообщено о подозрении по факту "покушения на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц".

Они находятся под стражей без альтернативы внесения залога, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Преступления, связанные со сбытом наркотиков

Недавно сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, массово сбывавших кокаин, амфетамин и МДМА.

В ноябре стражи порядка ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн гривен ежемесячно.

В конце октября по материалам совместного расследования СБУ и правоохранительных органов Франции и Польши, организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков приговорили к заключению.

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