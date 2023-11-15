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Полиция разоблачила логистический хаб по сбыту наркотиков в 14 регионах Украины

Среда 15 ноября 2023 16:14
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Полиция разоблачила логистический хаб по сбыту наркотиков в 14 регионах Украины Фото: Полиция разоблачила логистический хаб по сбыту наркотиков в 14 регионах Украины (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

Преступники наладили схему наркобизнеса на территории 14 регионов Украины.

"Установлено, что члены преступной группировки в составе девяти человек в возрасте от 28 до 43 лет действовали на территориях разных областей страны. Фигуранты наладили разветвленный логистический хаб по сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Рекламировали свои услуги и координировали распространение запрещенных веществ через Телеграмм-боты и Интернет-ресурсы", - пишет пресс-служба.

Преступники сбывали "товар" закладками, или же оптовыми партиями. В частности наркотики отправляли почтовыми сервисами под вымышленными анкетными данными по всей Украине. Ежемесячно банда получала около 10 млн гривен прибыли.

Всего было проведено 36 одновременных санкционированных обысков в помещениях фигурантов. Было изъято:

  • более 9 кг "Альфа-PVP". Это почти 30 тысяч "доз";
  • 4 кг амфетамина - 15 тысяч "доз";
  • 8 тысяч "доз" каннабиса и "спайса";
  • 200 таблеток "экстази";
  • более полутысячи патронов и "черновые" записи.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков составляет более 6 млн гривен.

Фото: Полиция разоблачила логистический хаб по сбыту наркотиков в 14 регионах Украины (npu.gov.ua)

Что угрожает

Преступникам сообщили о подозрении по ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах совершенные организованной группой.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Греции в это время задержали гражданина Украины, которого подозревают в незаконном завладении 43 млн гривен Министерства обороны.

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