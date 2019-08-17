СБУ закрила справу про держзраду Портнова

Кримінальне провадження про державну зраду Андрія Портнова, колишнього радника екс-крезидента України Віктора Януковича, закрито. Про це передає РБК-Україна із посиланнямна Telegram-канал Портнова.

Він зазначив, що справу закрито Службою безпеки України. На підтвердження своїх заяв Портнов оприлюднив листи з прокуратури Криму і від СБУ.

Прокуратура АРК зокрема повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) "закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину".

Також прокуратура немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.

А в листі СБУ до адвоката Портнова зазначається, що йому про підозру не повідомляли і в розшук екс-радника Януковича теж не оголошували.

Нагадаємо, Головне управління Служби безпеки України в Криму у липні 2019 року оголосило про проведення розслідування справи про держзраду, в рамках якої перевірялась причетність Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.