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На Портнова подали заяву в ДБР за фінансування Зеленського

Новини » Політика    14.08.2019 - 08:52
На Портнова подали заяву в ДБР за фінансування Зеленського
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Заяву на Портнова подала Чорновол

Кандидат у Верховну Раду від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол подала заяву на Андрія Портнова в Державне бюро розслідувань (ДБР). У ній йдеться про факти порушення ним виборчого законодавства та звинувачення Портнова в створені злочинної організації з метою узурпації влади, повідомляє РБК-Україна з посланням на блог Чорновол на "Українській правді".

"Зокрема, законодавство передбачає виключно добровільне фінансування передвиборчих фондів, натомість цілий перелік помічників та юристів підлеглих Портнову перерахували мільйони грн в передвиборчий фонд кандидата в Президенти Володимира Зеленського, виконуючи доручення Портнова. Все це було здійснено згідно домовленостей з самим Володимиром Зеленським і нинішнє призначення цілого переліку осіб близьких до Портнова на високі державні посади, є наслідком цих домовленостей. Зокрема, мова йде про призначення люстрованного Андрія Богдана керівником офісу Президента", - пояснила предмет заяви Чорновол у блозі на УП.

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