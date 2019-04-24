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В Україні посилили контроль над оборотом спирту й палива

Новини » Економіка    24.04.2019 - 15:37
В Україні посилили контроль над оборотом спирту й палива
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кабмін зобов'язав продавців спирту і палива пройти обов'язкову реєстрацію

Кабінет міністрів України посилив контроль над оборотом спирту та автомобільного палива. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, посилення контролю над обігом цих товарів прописано в Податковому кодексі, проте сам механізм мав прописати Кабінет міністрів. Згідно з новими правилами, всі продавці палива та спирту повинні пройти обов'язкову реєстрацію, також має бути створено електронну базу даних таких суб'єктів та реєстр платників акцизу на паливо і спирт.

Нововведення покликані врегулювати відносини на ринках палива і спирту, які мають значну тіньову складову. Передбачається, що дана ініціатива дозволить прибрати нелегальні заправки. Проте поки не ясно, як це позначиться на ціні бензину і дизельного палива.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, оскільки Росія використовує торгівлю для політичного тиску. До цього російський прем'єр Дмитро Медведєв оголосив про заборону на експорт нафтопродуктів до України з 1 червня.

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