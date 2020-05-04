СБУ затримала прокурора, який обіцяв за хабар закрити справу про викрадення людини

Служба безпеки України в Одеській області затримала прокурора, який обіцяв за хабар закрити справу про викрадення людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними силовиків, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав від місцевого жителя 5 тисяч доларів за приховування даного злочину.

"За цю суму прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження та не залучати чоловіка до кримінальної відповідальності за викрадення людини. Правоохоронці затримали прокурора у Роздільнянської районі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини хабаря у розмірі 4 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів", які заволодівали об'єктами нерухомості й перепродували нерухомість добросовісним покупцям.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів. Вартість "послуг" залежала від класу автомобіля і коливалася від 50 до 500 доларів. Щомісячний нелегальний дохід митників становив 10-15 тисяч доларів.