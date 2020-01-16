ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Одеській області митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 21:57
У Одеській області митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Місячний нелегальний дохід митників складав до 15 тис. доларів

У Одеській області правоохоронці викрили співробітників митниці на вимаганні хабарів за розмитнення автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Як встановили оперативники, посадовці Одеської митниці організували злочинну схему з вимагання хабарів за безперешкодне розмитнення автомобілів, що ввозяться із США. Вартість "послуг" залежала від класу автомобіля та коливалася від 50 до 500 доларів. Щомісячний нелегальний дохід митників складав 10-15 тисяч доларів.

Зазначається, що одного з посадовців було затримано під час одержання чергової частини хабаря у сумі 850 доларів. Загалом митник вимагав за розмитнення автомобіля 1250 доларів.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії встановлення додаткових фактів протиправної діяльності та інших учасників корупційної схеми", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, раніше детективи ДБР викрили начальника митного посту Державної фіскальної служби України в Миколаївській області та його заступника на отриманні хабаря за безперешкодне митне оформлення. Посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років

Заступника голови департаменту ДСНС викрили на хабарі Рейдери можуть використовувати "Електронний кабінет забудовника" для захоплення землі, - в.о. голови Одеської ДАБК
Новини України Служба безпеки УкраїниОдесакоррупциямитниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся