СБУ затримала прикордонника-дезертира, який переховувався в Росії

Фото: затриманий дезертир (ssu.gov.ua)

Дезертир 5 років переховувався від слідства на території РФ

Правоохоронці затримали колишнього прикордонника, який перебував у розшуку за дезертирство з березня 2015 року та переховувався на території Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними відомства, прикордонника-дезеретира було затримано під час пропозиції хабаря посадовцю Державної міграційної служби. Разом з дезертиром правоохоронці затримали його дружину - колишню співробітницю Міністерства внутрішніх справ.

"У березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону зрадив присязі - після відпустки не повернувся до місця проходження служби та виїхав до РФ, де переховувався від слідства", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що дружина дезертира пропонувала посадовцю ДМС хабаря у розмірі 300 доларів за сприяння в оформленні фіктивного паспорту громадянина України та індивідуального податкового номера.

"Для отримання фальшивих документів дезертир нелегально перетнув держкордон з РФ та прибув на територію нашої країни. Правоохоронці затримали зловмисницю та її чоловіка у відділенні ДМС Житомирщини, куди вони прийшли для одержання обіцяних "документів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу, тобто пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2014 року СБУ не пропустила на територію України понад 5 тисяч громадян Російської Федерації. За 2019 рік на територію України був заборонений в'їзд 675 російським громадянам.