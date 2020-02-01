ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 21:21
СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России
Фото: задержанный дезертир (ssu.gov.ua)

Дезертир 5 лет скрывался от следствия на территории РФ

Правоохранители задержали бывшего пограничника, который находился в розыске за дезертирство с марта 2015 года и скрывался на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, пограничник-дезеретир был задержан во время предложения взятки должностному лицу Государственной миграционной службы. Вместе с дезертиром правоохранители задержали его жену - бывшую сотрудницу Министерства внутренних дел.

"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда предал присягу - после отпуска не вернулся на место прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что жена дезертира предлагала должностному лицу ГМС взятку в размере 300 долларов за содействие в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера.

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении ДМС Житомирщины, куда они пришли для получения обещанных "документов", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса, то есть предложение неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2014 года СБУ не пропустила на территорию Украины более 5 тысяч граждан Российской Федерации. За 2019 год на территорию Украины был запрещен въезд 675 российским гражданам.

Главного инспектора таможни "Запорожье" разоблачили на систематических взятках СБУ запретила въезд известному российскому певцу
Новости Украины Служба безопасности Украиныпограничникидезертирство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь