СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

Фото: задержанный дезертир (ssu.gov.ua)

Дезертир 5 лет скрывался от следствия на территории РФ

Правоохранители задержали бывшего пограничника, который находился в розыске за дезертирство с марта 2015 года и скрывался на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, пограничник-дезеретир был задержан во время предложения взятки должностному лицу Государственной миграционной службы. Вместе с дезертиром правоохранители задержали его жену - бывшую сотрудницу Министерства внутренних дел.

"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда предал присягу - после отпуска не вернулся на место прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что жена дезертира предлагала должностному лицу ГМС взятку в размере 300 долларов за содействие в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера.

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении ДМС Житомирщины, куда они пришли для получения обещанных "документов", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса, то есть предложение неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2014 года СБУ не пропустила на территорию Украины более 5 тысяч граждан Российской Федерации. За 2019 год на территорию Украины был запрещен въезд 675 российским гражданам.