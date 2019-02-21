СБУ затримала організатора "виборів" в "ДНР"

Жінка займала посаду заступника голови територіальної виборчої комісії"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области местную жительницу, помогавшую в организации "выборов" так называемого "главы ДНР" и "депутатов народного совета" в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что местная жительница занимала должность заместителя председателя "территориальной избирательной комиссии" одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейкового волеизъявления.

Женщину задержали на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала по личным делам.

"Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.110 УК Украины). Женщине объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали 19-летнего боевика, который служил в "Молодой гвардии ДНР".

Кроме того, по материалам Службы безопасности Украины к девяти годам лишения свободы заочно приговорен боевик террористической организации "ДНР".