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СБУ запобігла витоку даних про оборону Києва та знешкодила мережу російських агентів

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Україна, Середа 06 липня 2022 12:58
СБУ запобігла витоку даних про оборону Києва та знешкодила мережу російських агентів Фото: СБУ запобігла витоку даних про оборону столиці (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Російський шпигун у Києві збирав розвіддані про оборону столиці та дислокацію військових підрозділів. Досудове розслідування за даною справою завершено.

Також у Київській області СБУ затримала зрадницю, яка передавала російським військам адреси учасників АТО та бійців тероборони в селищі Ворзель. Вона разом з окупантами обкрадала будинки місцевих жителів.

В Одеській області ліквідували мережу російських інтернет-агентів. П'ятеро шпигунів "розганяли" через соцмережі деструктивні дописи.

Крім того, СБУ у Луганській області викрила керівника одного з найбільших державних агрохолдингів, який співпрацював з окупантами. Йому повідомили підозру.

Всього з початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила вже понад тисячу кримінальних справ проти колаборантів та зрадників.

Нагадаємо, СБУ викрила помічника народного депутата, який протягом восьми років співпрацював з російськими спецслужбами.

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