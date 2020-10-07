СБУ затримала іноземних неонацистів, які вербували українців

Члени міжнародного неонацистського угруповання прибули в Україну для вербування людей. Їх депортували і заборонили в'їзд в країну.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Наголошується, що прибулі в Україну двоє екстремістів хотіли вербувати українців в Харкові, Львові та Києві. Їх метою було створення в країні осередку міжнародної угруповання.

В рамках процесу іноземці намагалися вступити в один з українських військових підрозділів для отримання бойового досвіду, який вони хотіли використовувати у своїй діяльності. Також неонацисти поширювали в спільнотах в соцмережах відеоролик, в якому пропагували неонацизм і закликали до скоєння тяжких злочинів, зокрема вбивств і терактів.

Відомо, що організація причетна до терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв у різних країнах.

За підсумками розслідування СБУ вирішила депортувати екстремістів в країну, з якої вони прибули із забороною в'їзду в Україну на три роки.

Раніше повідомлялося, що спецслужби РФ намагалися завербувати українця для шпигунства за військовими.

Крім цього, РБК-Україна писало, що бойовики "ЛНР" намагалися завербувати співробітницю Луганської обласної державної адміністрації.

Також повідомлялося, що ФСБ намагалися завербувати директора готелю в прифронтовому місті Луганської області, яка повинна була шпигувати за українськими військовими.