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СБУ затримала бойовика "ДНР": він дає свідчення про російську агресію в Україні

Автор: РБК-Україна

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) в районі операції Об'єднаних сил (ООС) затримала учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він співпрацює зі слідством і розповідає про участь кадрових російських військових в агресії проти України і постачання військової техніки з РФ.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Відзначається, що затриманий планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території. При спробі в'їзду в Україну співробітники спецслужби встановили його особу. Зараз бойовик "ДНР" співпрацює зі слідством. Він надав важливі дані на конкретні обставини збройної агресії з боку РФ і військового забезпечення незаконних збройних формувань.

Встановлено, що затриманий - житель Лиману. Він служив в незаконних збройних формуваннях в забезпеченні танкового батальйону, який дислокувався в окупованому селищі Мічуріно.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Матеріали готуються до передачі в суд.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР". Вона намагалася потрапити на підконтрольну Україні територію, щоб змінити ім'я і ховатися від покарання.

Відзначимо, правоохоронці України заочно повідомили про підозру і оголосили в розшук "міністра зв'язку і масових комунікацій" так званої "ЛНР".

Також РБК-Україна писало, що СБУ виявила "перевертня" в МВС, яким виявився екс-співробітник "спецслужб ЛНР".

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