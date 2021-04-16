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Поширював фейки про Україну: "заступнику міністра ДНР" повідомили підозру

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 19:09
Поширював фейки про Україну: "заступнику міністра ДНР" повідомили підозру Фото: СБУ повідомила про підозру "посадовцю ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "заступнику міністра інформації ДНР". Його підозрюють у поширенні дезінформації та фейків про Україну.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією СБУ, підозрюваний перебуваючи на посаді в "ДНР" координував діяльність місцевих псевдоЗМІ, які використовувалися російськими окупантами для організації та супроводження інформаційних атак на Україну.

"Задокументовано, що "посадовець" особисто готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки про нашу країну. Він популяризував ідеї "руського миру" і "новоросії", закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні", - розповіли в СБУ.

Так званому "посадовцю" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР". Вона намагалася потрапити на підконтрольну Україні територію, щоб змінити ім'я та переховуватися від покарання.

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