Поширював фейки про Україну: "заступнику міністра ДНР" повідомили підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "заступнику міністра інформації ДНР". Його підозрюють у поширенні дезінформації та фейків про Україну.

За інформацією СБУ, підозрюваний перебуваючи на посаді в "ДНР" координував діяльність місцевих псевдоЗМІ, які використовувалися російськими окупантами для організації та супроводження інформаційних атак на Україну.

"Задокументовано, що "посадовець" особисто готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки про нашу країну. Він популяризував ідеї "руського миру" і "новоросії", закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні", - розповіли в СБУ.

Так званому "посадовцю" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.