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СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР": хотіла змінити ім'я і постійно проживати в Україні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 13:29
СБУ затримала колишню "чиновницю ЛНР": хотіла змінити ім'я і постійно проживати в Україні Фото: СБУ затримала жінку під час перетинання нею українського кордону (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України затримала колишню "чиновницю ЛНР", яка була керівником управління культури, молоді і спорту" в Довжанське. Вона приїхала на підконтрольну територію України з метою постійного проживання.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Жінку затримали під час перетину державного кордону України.

"Вона виїхала з окупованого Луганської області в РФ, а потім приїхала в Україну з території РФ - через пункт пропуску "Мілове". Колаборантка в'їжджала в Україну для зміни прізвища та мала на меті постійно проживати на підконтрольній української влади території", - повідомили в СБУ.

За інформацією спецслужби, жінка обіймала посаду керівника "управління" окупаційної адміністрації в 2015-2019 роках.

"Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди і організовувала агітаційні заходи", - додали в СБУ.

Жінка перебувала у розшуку з 2015 році. Їй закидають створення терористичної групи чи терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Затриманої готується повідомлення про підозру.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці України заочно повідомили про підозру і оголосили в розшук "міністра зв'язку і масових комунікацій" так званої "ЛНР".

Також РБК-Україна писало, що СБУ виявила "перевертня" в МВС, яким виявився екс-співробітник "спецслужб ЛНР".

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