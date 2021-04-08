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СБУ виявила "перевертня" в МВС, ним виявився екс-співробітник спецслужб "ЛНР"

Новость на русском → Херсон, Четвер 08 квітня 2021 19:01
СБУ виявила "перевертня" в МВС, ним виявився екс-співробітник спецслужб "ЛНР" Фото: співробітник СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України в Херсонській області виявила та затримала "перевертня" в МВС, ним виявився екс-співробітник спецслужб "МДБ ЛНР". Під час обшуку у нього вилучено тротилові шашки з електродетонаторами і велика сума готівки.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисник переїхав на підконтрольну української влади територію через РФ і працевлаштувався на посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС в Херсонській області. При оформленні він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, "перевертень" мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків.

Спецслужба встановила, що затриманий протягом 2015-2016 років був "оперативним співробітником МГБ ЛНР". Зокрема, він вербував громадян по обидва боки лінії розмежування і залякував проукраїнські налаштованих жителів.

Чоловіка затримали в одному з житлових районів Нової Каховки на Херсонщині. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В ході обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки з електродетонаторами і велика сума готівки.

Затриманому повідомлено про підозру по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань)
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: затримання "перевертня" в МВС (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ розслідує створення в Хмельницькому фейковий "міської ради". В ході слідства встановили, що псевдодепутати виконували завдання з Росії.

Відзначимо, раніше СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику міністра палива та енергетики ДНР". Фігуранта оголосили в розшук.

Також повідомлялося, що українські правоохоронці оголосили підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі.

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