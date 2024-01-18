СБУ заблокировала Viber-чат, который помогал мужчинам уклоняться от мобилизации: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Львовской области.

В чат передавали информацию о работниках ТЦК

Ресурс "информировал" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в регионе.

В частности участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали прятаться от представителей военкоматов.

Сведения о "локации" пребывания работников ТЦК публиковались в онлайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей.

Администраторы лишились телефонов

"Из-за постоянного обновления информации Viber-канал набирал немалую огласку и быстро "наращивал" аудиторию", - пишет СБУ.

Во время оперативных мероприятий сотрудники спецслужбы установили личности всех организаторов преступной деятельности. У фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

За подобные действия грозит 15 лет тюрьмы

СБУ напомнила, что за указанную противоправную деятельность грозит ответственность по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет заключения.

Мобилизация в Украине

На итоговой пресс-конференции в прошлом году украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе коснется вопросов тех, кто воюет почти два года без передышки.

После чего Кабинет министров внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Документом, среди прочего, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень категорий, которые не ей подлежат, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на новый законопроект по мобилизации. Он отметил, что никаких представлений Генштаб и ВСУ в Кабмин или Верховную Раду не делали.