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СБУ заблокувала Viber-чат, який допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації: подробиці

Львівська область, Четвер 18 січня 2024 22:31
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СБУ заблокувала Viber-чат, який допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації: подробиці Колаж РБК-Україна
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці заблокували Viber-канал, який допомагав громадянам призовного віку уникати мобілізації у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України у Львівській області.

У чат передавали інформації про працівників ТЦК

Ресурс "інформував" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

Зокрема учасники каналу "зливали" актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Відомості про "локації" перебування працівників ТЦК публікувалися в онлайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів.

Адміністратори позбулися телефонів

"Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу і швидко "нарощував" аудиторію", - пише СБУ.

Під час оперативних заходів співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності. У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами протиправних дій.

За подібні дії загрожує 15 років в'язниці

СБУ нагадала, що за вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув'язнення.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції минулого року український президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Після чого Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Документом, серед іншого, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації. Він зауважив, що жодних подань Генштаб та ЗСУ до Кабміну чи Верховної Ради не робили.

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