СБУ блокувала мережу, яка торгувала фейковими негативними COVID-тестами

Служба безпеки України блокувала мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які продавалися підроблені довідки про негативний тест на коронавірус. Крім негативних тестів, зловмисники збували і підроблені лікарняні.

Про це йдеться на сайті СБУ .

Правоохоронці встановили, що мережу заснували ще у липні 2020 року двоє мешканців Київської області. За версією СБУ, вони виготовляли негативні тести для виїзду за кордон, медичні довідки для отримання водійського посвідчення та лікарняні з фейковими печатками державних та комунальних лікарень Києва.

"Попередньо, щодня ділки збували до 10 підробок. Їх вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, у середньому становила 1 тисячу гривень", - розповіли в спецслужбі.

Оперативники з'ясували, що підозрювані зареєстрували кілька фіктивних фірм і відкрили банківські рахунки на підставних осіб, щоб отримувати кошти за підроблені документи. Підроблені довідки замовникам передавали через служби експрес-доставки.

Наразі фігурантам справи планується повідомлення про підозру за ст. 358 та ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели у них обшуки, вилучивши комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами незаконної діяльності.

Фото: фейкові документи, які збували підозрювані (ssu.gov.ua)