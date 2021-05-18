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СБУ блокувала мережу, яка торгувала фейковими негативними COVID-тестами

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 16:38
СБУ блокувала мережу, яка торгувала фейковими негативними COVID-тестами Фото: в Україні продавали підробні негативні COVID-тести (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України блокувала мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які продавалися підроблені довідки про негативний тест на коронавірус. Крім негативних тестів, зловмисники збували і підроблені лікарняні.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Правоохоронці встановили, що мережу заснували ще у липні 2020 року двоє мешканців Київської області. За версією СБУ, вони виготовляли негативні тести для виїзду за кордон, медичні довідки для отримання водійського посвідчення та лікарняні з фейковими печатками державних та комунальних лікарень Києва.

"Попередньо, щодня ділки збували до 10 підробок. Їх вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, у середньому становила 1 тисячу гривень", - розповіли в спецслужбі.

Оперативники з'ясували, що підозрювані зареєстрували кілька фіктивних фірм і відкрили банківські рахунки на підставних осіб, щоб отримувати кошти за підроблені документи. Підроблені довідки замовникам передавали через служби експрес-доставки.

Наразі фігурантам справи планується повідомлення про підозру за ст. 358 та ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели у них обшуки, вилучивши комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами незаконної діяльності.

Фото: фейкові документи, які збували підозрювані (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Києві викрили чотири лабораторії, які підробляли тести на коронавірус. Лабораторії пропонували свої "послуги" українцям, які повернулися з-за кордону.

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