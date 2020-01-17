СБУ заблокувала канал незаконної легалізації вихідців з Близького Сходу

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Іноземець надавав своїм співвітчизникам підроблені документи з видом на проживання

Служба безпеки України в Сумах припинила механізм незаконної легалізації вихідців з Близького Сходу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що іноземець, який нелегально залишився після завершення навчання в Україні, налагодив протиправну схему. Його затримали співробітники СБУ.

"Своїм співвітчизникам, які також не бажали повертатися на батьківщину, він пропонував послуги з незаконної легалізації. Зокрема, ділок виготовляв клієнтам фіктивні види на проживання, а також підробляв відмітки Державної міграційної служби. Правоохоронці затримали іноземця під час виконання чергового замовлення, за яке він отримав 4 тисячі доларів", - повідомили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру за ст. 189 (вимагання), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області правоохоронці викрили співробітників митниці у вимаганні хабарів за розмитнення автомобілів. Місячний нелегальний дохід митників становив до 15 тис. доларів.

Також повідомлялося, що в Дніпрі правоохоронці блокували канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Європейського союзу. Щомісяця наркоторговці отримували в середньому чотири посилки з психотропними речовинами вартістю майже 2,5 тис. доларів.