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СБУ заблокировала канал незаконной легализации выходцев из Ближнего Востока

Новости » Общество     17.01.2020 - 16:50
СБУ заблокировала канал незаконной легализации выходцев из Ближнего Востока
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Иностранец предоставлял своим соотечественникам поддельные документы с видом на жительство

Служба безопасности Украины в Сумах прекратила механизм незаконной легализации выходцев из Ближнего Востока в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что иностранец, который нелегально остался после завершения обучения в Украине, наладил незаконную схему. Его задержали сотрудники СБУ.

"Своим соотечественникам, которые также не желали возвращаться на родину, он предлагал услуги по незаконной легализации. В частности, делец изготавливал клиентам фиктивные вида на жительство, а также подрабатывал отметки Государственной миграционной службы. Правоохранители задержали иностранца во время выполнения очередного заказа, за которое он получил 4 тысячи долларов", - сообщили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ст.189 (вымогательство), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области правоохранители уличили сотрудников таможни в вымогательстве взяток за растаможку автомобилей. Месячный нелегальный доход таможенников составлял до 15 тыс. долларов.

Также сообщалось, что в Днепре правоохранители блокировали канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Европейского союза. Ежемесячно наркоторговцы получали в среднем четыре посылки с психотропными веществами стоимостью почти 2,5 тыс. долларов.

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