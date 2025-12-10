СБУ арестовала в Одессе судно "теневого флота" РФ (фото)

По материалам дела, владелец этого корабля находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран.

Что известно об арестованном судне

Сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный РФ сухогруз в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

Установлено, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ.

В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тысяч тонн зерна в северную Африку.

Во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа - все граждане нескольких стран Ближнего Востока.

Что показал обыск судна

Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.

По материалам Службы безопасности на судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.