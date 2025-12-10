СБУ арестовала в Одессе судно "теневого флота" РФ (фото)

Служба безопасности Украины арестовала в Одессе иностранное судно, которое входило в "теневой флот" России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
По материалам дела, владелец этого корабля находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран.
Сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный РФ сухогруз в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.
Установлено, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ.
В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тысяч тонн зерна в северную Африку.
Во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа - все граждане нескольких стран Ближнего Востока.
Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.
По материалам Службы безопасности на судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Напомним, ранее Россия создала "теневой флот" для экспорта нефти, газа и ряда других товаров в обход международных санкций. По подсчетам, примерно каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту". В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров.
С начала этого года аналитики насчитали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Это значение на 45% превышает прошлогоднее.
В основном это старые танкеры, которые выплавали все сроки годности и "работают" под флагами нейтральных стран. Кроме вреда для окружающей среды и продажи нефти в обход санкций, старые суда несут и другую угрозу.
В частности, считается, что эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу.