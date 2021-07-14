СБУ викликала на допит Бойко та ще чотирьох нардепів по справі "Харківських угод"

Служба безпеки України викликала на допит народного депутата Юрія Бойка по справі "Харківських угод". Також по ці справі викликали ще чотирьох нардепів.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
На сайті СБУ вказано, що на допит викликали:
"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ", - повідомив у коментарі виданню спікер СБУ.
Нагадаємо, колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди".
Раніше Служба безпеки України відкрила справу про державну зраду за фактом підписання "Харківських угод" в 2010 році, які продовжували перебування російського флоту в Криму до 2042 року.