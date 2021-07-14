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СБУ викликала на допит Бойко та ще чотирьох нардепів по справі "Харківських угод"

Автор: Ростислав Шаправський, Анастасія Рокитна

Служба безпеки України викликала на допит народного депутата Юрія Бойка по справі "Харківських угод". Також по ці справі викликали ще чотирьох нардепів.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

На сайті СБУ вказано, що на допит викликали:

  • Юрія Бойко - нардеп від ОПЗЖ,
  • Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,
  • Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,
  • Ігоря Палицю - "За майбутнє"
  • Дмитра Шпенова.

"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ", - повідомив у коментарі виданню спікер СБУ.

Нагадаємо, колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди".

Раніше Служба безпеки України відкрила справу про державну зраду за фактом підписання "Харківських угод" в 2010 році, які продовжували перебування російського флоту в Криму до 2042 року.

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Служба безпеки УкраїниЮрій Бойко