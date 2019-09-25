СБУ вилучила контрабандних хімікатів на 25 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сильнодіючі агрохімікати згубно впливали на екологію

У Києві оперативники Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка распростряняла отруйні контрабандні агрохімікати для потреб аграріїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається, зловмисники поширювали хімікати під виглядом поставок будівельних сумішей. Ділки транзитом через Європу імпортували хімікати з однієї з країн Східної Азії для потреб українських аграріїв.

"Отриманий товар на орендованих складських приміщеннях у Києві зловмисники пакували під виглядом відомих світових брендів. Готову продукцію вони відправляли замовникам по всій території України", - йдеться в повідомленні.

За висновком експертів, використання контрабандних хімікатів могло завдати шкоди екології і дискредитувати українських і світових агровиробників на зовнішніх ринках.

Повідомляється, що під час обшуків в складських приміщеннях і за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили 48 тонн сильнодіючих і отруйних речовин вартістю майже 25 мільйонів гривень та документацію, що підтверджує проведення незаконних операцій.

СБУ повідомила про підозру двом фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. ст 2. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ блокувала діяльність угруповання, яке переправляла нелегалів з Близького Сходу в ЄС. За інформацією правоохоронців, нелегали в'їжджали на територію України також і через Росію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ затримала керівника державного підприємства "Завод порошкової металургії" через зловживання службовим становищем. Він закуповував непридатне обладнання, чим завдав збитків на 700 тисяч гривень.