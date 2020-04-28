СБУ виявила понад 240 агітаторів, які поширюють фейки про коронавірус

Служба безпеки України викрила 241 інтернет-агітатора на поширенні фейків про коронавірус COVID-19. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як зазначили в СБУ, у зв'язку з поширенням неправдивої інформації було заблоковано понад 2 тисяч спільнот в інтернеті з загальною аудиторією близько 900 тисяч користувачів.

При цьому 11 агітаторів поширювали фейки за завданням з Росії. Вони "працювали" в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.

"Стосовно них СБУ почала кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України)", - повідомили в СБУ.

Все за матеріалами СБУ поліцією складено понад 10 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у рамках статті 173-1 Купап.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку введення карантину в Україні поліція викрила понад 400 осіб, які займалися шахрайством або поширювали неправдиву інформацію про коронавірус.

Також повідомлялося, що в середині квітня правоохоронці повідомляли про 56 відкритих кримінальних справах за порушення карантину. Також були складені більше 6 тисяч адміністративних протоколів.