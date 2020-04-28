СБУ выявила более 240 агитаторов, распространяющих фейки о коронавирусе

Служба безопасности Украины разоблачила 241 интернет-агитатора на распространении фейков о коронавирусе COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в СБУ, в связи с распространением неправдивой информации было заблокировано более 2 тысяч сообществ в интернете с общей аудиторией в около 900 тысяч пользователей.

При этом 11 агитаторов распространяли фейки по заданию из России. Они "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому и Конотопе.

"В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в СБУ.

Всего по материалам СБУ полицией составлено более 10 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала введения карантина в Украине полиция разоблачила более 400 человек, которые занимались мошенничеством или распространяли ложную информацию о коронавирусе.

Также сообщалось, что в середине апреля правоохранители сообщали о 56 открытых уголовных делах за нарушение карантина. Также были составлены более 6 тысяч административных протоколов.