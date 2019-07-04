СБУ вивела з окупованого Донбасу підозрюваного у справі MH17, - BBC

Українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як відомо, поряд з цим містом 17 липня 2014 року був збитий малайзійський "Боїнг".

Колишній військовослужбовець "ДНР" Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого був переправлений через лінію дотику на територію, контрольовану українською армією.

"28 червня в день Конституції України він був доставлений у Київ, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена", - повідомив адвокат затриманого Роман Гонтарев.

РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

В червні Міжнародна слідча комісія (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркин, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР"" - громадянин України Леонід Харченко.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна зробить все можливе для розшуку Харченка.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що в Російській Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році. Путін підкреслив, що "західні експерти не прислухаються до версії РФ".