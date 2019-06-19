Підозрювані в катастрофі MH17 навряд чи постануть перед судом, - JIT

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Суд над підозрюваними відбудеться в березні 2020 року

Головний обвинувач Міжнародної слідчої комісії (JIT) Фред Вестербеке сумнівається, що звинуваченні в причетності до катастрофи літака рейсу MH17 в 2014 році постануть перед судом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За словами Вестербеке, підозрювані в катастрофі літака рейсу MH17 навряд чи постануть перед судом, який відбудеться у Нідерландах у березні 2020 року.

"Я реаліст і не думаю, що шанси високі", - заявив він.

Однак головний обвинувач наголосив, що оголошення підозрюваних є важливим кроком для судового переслідування, в тому числі й для родичів. Вестербеке додав, що ще декілька років тому ніхто не вірив, що слідство визначить підозрюваних.

"Я пам'ятаю, що багато людей говорили на початку: ви не збираєтеся шукати підозрюваних. І сьогодні ми зробили великий крок. Важливий крок, яким ми показуємо, що у нас є докази, що відбулося та як це відбулося", - зазначив Вестербеке.

Нагадаємо, що Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Так, за даними JIT підозрюваними у катастрофі МН17 є міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, російський підполковник запасу Олег Пулатов, голова розвідки "ДНР" Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко.

Також РБК-Україна писало, що поліція видасть міжнародні ордери на арешт підозрюваних у катастрофі літака рейсу МН17. В поліції заявили, що двоє підозрюваних знаходяться на території Росії.