СБУ установила, какими дронами Россия ударила по Киево-Печерской лавре

"Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецький Арсенал", - подчеркнул глава государства.

СБУ установила, что россияне ударили по Киево-Печерской лавре беспилотником "Герань-2", что является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Шахед".

На месте попадания были обнаружены фрагменты корпуса и двигателя вражеского дрона, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

Фото: обломки российского дрона-камикадзе (t.me/SBUkr)

Анализ обломков показал, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. В частности, об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона.

Следователи СБУ квалифицировали этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Кроме того, в ночь на сегодня российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Под обстрел попала Киево-Печерская лавра, где в Успенском соборе вспыхнул пожар.

Также повреждения получили жилые дома, объекты культурного наследия и гражданская инфраструктура. По последним данным, в столице пострадали 34 человека и пять человек погибли.