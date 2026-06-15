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СБУ установила, какими дронами Россия ударила по Киево-Печерской лавре

13:14 15.06.2026 Пн
2 мин
Оккупанты целенаправленно ударили по той части Киева, где расположена Лавра
aimg Валерий Ульяненко
Фото: обломки вражеского дрона-камикадзе (Getty Images)

Российские оккупанты целенаправленно ударили по той части Киева, где расположены Киево-Печерская лавра и "Мистецький Арсенал". Для этого они использовали дроны "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ и сообщение украинского президента Владимира Зеленского.

"Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецький Арсенал", - подчеркнул глава государства.

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СБУ установила, что россияне ударили по Киево-Печерской лавре беспилотником "Герань-2", что является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Шахед".

На месте попадания были обнаружены фрагменты корпуса и двигателя вражеского дрона, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

Фото: обломки российского дрона-камикадзе (t.me/SBUkr)

Анализ обломков показал, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. В частности, об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона.

Следователи СБУ квалифицировали этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Кроме того, в ночь на сегодня российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Под обстрел попала Киево-Печерская лавра, где в Успенском соборе вспыхнул пожар.

Также повреждения получили жилые дома, объекты культурного наследия и гражданская инфраструктура. По последним данным, в столице пострадали 34 человека и пять человек погибли.

Под атакой оказалась и Киевская область. В регионе повреждены жилые дома, среди пострадавших - ребенок.

Также в результате российского удара пострадала Национальная киностудия имени Александра Довженко. Пожар уничтожил самую большую и старую в Украине коллекцию сценических костюмов.

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