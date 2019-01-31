СБУ розкрила схему розкрадання коштів в "Запоріжгазі"

Протиправні дії привели до необхідності покриття штучно створених збитків за рахунок держбюджету

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили противоправный механизм, через который руководство ОАО "Запорожгаз" нанесло государству многомиллионные убытки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники установили, что менеджмент "Запорожгаза", блокирующим пакетом акций которого владеет НАК "Нафтогаз Украины", "искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические издержки и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий".

"По заключению профильных экспертов только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

"Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях общества правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение аферы", - добавили в СБУ.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что за 2,5 года расследования Генеральной прокуратурой коррупционных дел обвинительные приговоры получили 2637 чиновников.

Также сообщалось, что в течение предыдущей недели в Украине задержали 17 человек за взяточничество.