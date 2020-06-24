СБУ порушила справу проти колишнього керівництва "Антонова"

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Справу проти колишнього керівництва відкрили за фактом порушення порядку надання міжнародних товарів

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо колишнього керівництва ДП "Антонов". Справу було порушено за фактом порушення порядку надання міжнародних товарів, що підлягають державному контролю.

Про це повідомляє прес-служба концерну "Укроборонпром".

У відомстві зазначили, що в травні "Укроборонпром" за дорученням прем'єр-міністра здійснив перевірку окремих епізодів діяльності керівництва "Антонова".

За результатами перевірки виявлено численні факти, що свідчать про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об'єктів держвласності; зловживання та порушення з боку керівництва підприємства, які могли призвести до значних збитків державі та завдати істотної шкоди репутації ДП "Антонов".

Результати перевірки разом з матеріалами, що містять ознаки кримінальних злочинів в діях керівництва підприємства, передані для подальшої оцінки і розслідування в правоохоронні органи.

Нагадаємо, 9 червня глава "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус підписав наказ про звільнення Олександра Донця з посади директора "Антонова".

А 15 червня юридична фірма, що представляє інтереси Дінця, повідомила, що Окружний адмінсуд Києва призупинив звільнення директора "Антонова".

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Автор: РБК-Україна