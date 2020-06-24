ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ возбудила дело против бывшего руководства "Антонова"

Новости » Общество     24.06.2020 - 14:27
СБУ возбудила дело против бывшего руководства "Антонова"
Фото: СБУ (РБК-Украина)

Дело против бывшего руководства открыли по факту нарушения порядка предоставления международных товаров

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего руководства ГП "Антонов". Дело было возбуждено по факту нарушения порядка предоставления международных товаров, подлежащих государственному контролю.

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

В ведомстве отметили, что в мае "Укроборонпром" по поручению премьер-министра осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства "Антонова".

По результатам проверки выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении госпредприятием; нецелевое использование объектов госсобственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный ущерб репутации ГП "Антонов".

Результаты проверки вместе с материалами, содержащими признаки уголовных преступлений в действиях руководства предприятия, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Напомним, 9 июня глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подписал приказ об увольнении Александра Донца с должности директора "Антонова".

А 15 июня юридическая фирма, представляющая интересы Донца, сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил увольнение директора "Антонова".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины АНТК им. АнтоноваСлужба безопасности УкраиныУкроборонпром
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь