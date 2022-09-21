Спали по очереди, потому что не было места. В Купянске нашли очередную пыточную (фото)
В Купянске Харьковской области нашли очередную пыточную. Оккупанты издевались над людьми в помещении местной полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Во время оккупации Купянска российские военные заняли здание полиции, где в полуподвальном помещении обустроили место для пыток.
"Оккупанты подвергали людей физическому, психологическому насилию. В камере, где должны содержаться четыре человека, российские наемники содержали более 20. По словам пострадавших, они спали поочередно, потому что места не было", - говорится в сообщении.
Пугая людей, российские военные нарисовали на стене картину: на фоне латинской буквы "Z" женщина с советским флагом, а позади нее - оккупант.
Как сообщалось, ранее в освобожденной Казачьей Лопане Харьковской области обнаружили еще две пыточные, которые устроили российские оккупанты. Они находятся в подвалах вокзала и магазина.
Напомним, ВСУ сначала освободили часть Купянска и установили украинский флаг в городе. 16 сентября Купянск был взят под полный контроль ВСУ.
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