Спали по очереди, потому что не было места. В Купянске нашли очередную пыточную (фото)

В Купянске Харьковской области нашли очередную пыточную. Оккупанты издевались над людьми в помещении местной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Во время оккупации Купянска российские военные заняли здание полиции, где в полуподвальном помещении обустроили место для пыток.

"Оккупанты подвергали людей физическому, психологическому насилию. В камере, где должны содержаться четыре человека, российские наемники содержали более 20. По словам пострадавших, они спали поочередно, потому что места не было", - говорится в сообщении.

Пугая людей, российские военные нарисовали на стене картину: на фоне латинской буквы "Z" женщина с советским флагом, а позади нее - оккупант.