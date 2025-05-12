СБУ разоблачила предательницу, которая корректировала удары россиян по ВСУ: детали дела

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одну агентку российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Предательница корректировала удары врага по украинским бойцам в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Детали дела

Как пишет СБУ, врага больше всего интересовали локации личного состава, а также техники украинских войск в Краматорске и Славянске. Для задачи россияне завербовали 50-летнюю работницу местного заведения питания, которое посещали военные.

"Установлено, что предательница скрыто фиксировала воинов ВСУ и их авто на камеру телефона, когда шла на работу. Для конспирации агент делала вид, что в этот момент общается по видеочату", - пишет СБУ.

Иллюстративное фото: СБУ разоблачила предательницу, которая корректировала удары россиян по ВСУ (ssu.gov.ua)

После этого задержанная звонила и отправляла видеоотчеты в российское ГРУ через "связную" - сотрудницу госпиталя Министерства обороны России. Личность последней также была установлена.

"Именно она завербовала агента на одном из пророссийских Telegram-каналов, где предательница оставляла антиукраинские комментарии. Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства", - добавляет СБУ.

Во время обысков у предательницы изъяли два мобильных телефона с доказательствами работы на военную разведку России.

Что грозит

Предательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.