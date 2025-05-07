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Шпионил за ВСУ выдавая себя за военного. СБУ задержала очередного предателя

Среда 07 мая 2025 11:15
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Шпионил за ВСУ выдавая себя за военного. СБУ задержала очередного предателя Фото: СБУ задержала предателя, который шпионил за ВСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), который шпионил за Силами обороны переодевшись в военную форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Агентом оказался 44-летний житель Сумской области, который по заказу ФСБ шпионил за бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Перед выходом на "задание" предатель надевал пиксельную форму и выдавал себя за военного.

"По материалам дела, фигурант объезжал приграничную местность на рейсовых автобусах и скрыто фиксировал пункты базирования и маршруты движения украинских защитников", - пишет СБУ.

Шпионил за ВСУ выдавая себя за военного. СБУ задержала очередного предателя

Фото: СБУ задержала предателя, который шпионил за ВСУ (t.me/SBUkr)

После этого собранную информацию предатель передавал куратору из ФСБ через мессенджер. В частности использовал во время разговора с ним кодовые слова, которые свидетельствовали о, например, выходе на связь, или же готовность предоставить "отчет".

Полученную информацию враг планировал использовать для планирования ударов по локациям Сил обороны. СБУ, в свою очередь, сорвало намерения предателя и его куратора. Агент ФСБ был задержан "на горячем".

"На месте происшествия у него изъят мобильный телефон с анонимным чатом, куда он посылал зашифрованную информацию для ФСБ. В частности, координаты для прицельных ударов управляемыми авиабомбами по украинским войскам", - отмечает СБУ.

Что грозит предателю

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала предателя в одной из бригад ВСУ, который работал на разведку врага.

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