СБУ задержала блогера, "слившего" в сеть видео обстрела Бурштынской ТЭС
Служба безопасности задержала блогера, который опубликовал в сети видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Администратор одного из Telegram-каналов снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его на своем канале для увеличения числа подписчиков.
Буквально через несколько минут видео подхватил канал, имеющий миллионную аудиторию. А позже последствия обстрелов уже были у российских пропагандистов.
"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов", - отметили в ведомстве.
В Службе безопасности объяснили, что соцсети мониторят не только российские блогеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.
Правоохранители в очередной раз отмечают, что запрещено снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре.
Как известно, корректировка вражеского огня является преступлением и наказывается законом.
Напомним, ранее мы писали, что информатор РФ передавала врагу данные об ВСУ и корректировала обстрелы на Донбассе. Ее приговорили к 9 годам тюрьмы.
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