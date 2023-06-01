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СБУ разоблачила украинцев, которые снабжали товарами российскую оборонку

Фото: СБУ разоблачила украинцев, которые снабжали товарами российскую оборонку (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали схему продажи украинских товаров для военной промышленности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

По информации правоохранителей, схему организовал житель Сумской области - владелец предприятия по производству оборудования для разных видов транспорта. Его сообщником был житель Киева, который зарегистрирован как переселенец из Луганской области.

Фото: задержание злоумышленников (t.me/SBUkr)

"Злоумышленники наладили серийное производство стартеров на дизельные двигатели для российской железной дороги. Готовую продукцию дельцы небольшими партиями перевозили в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе", - уточняют в СБУ.

Товар они поставляли предприятиям компании "Российские железные дороги", в том числе во временно оккупированном Крыму. Свою продукцию украинцы продавали по завышенным ценам, поскольку в РФ существует острый дефицит такого оборудования на фоне санкций.

"В дальнейшем враг использовал приобретенные запчасти для ремонта локомотивов, при помощи которых производили перебрасывание российских войск с украинского полуострова на южный фронт", - добавили в СБУ.

Злоумышленников задержали во время попытки переправить очередную партию своего товара. Преступникам угрожает до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" годами поставляло двигатели в Иран. Их, в частности, продавали компаниям, которые производят дроны-камикадзе "Шахед".

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