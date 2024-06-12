СБУ разоблачила украинку, которая помогала РФ взламывать телефоны защитников

По информации СБУ, жительница Коростеня массово регистрировала мобильные номера украинских операторов и анонимные аккаунты в Telegram. Такие учетные записи она продавала через интернет-платформы России.

Фото: жительница Коростеня помогала россиянам (t.me/SBUkr)

Российские спецслужбы использовали эти номера для взлома телефонов украинских воинов. Они делали фишинговые рассылки на телефоны бойцов ВСУ. В случае открытия файлов с вредоносным программным обеспечением на телефон автоматически загружался вирус-шпион. Он собирал конфиденциальные данные.

Также анонимные аккаунты россияне использовали для распространения своей пропаганды якобы от имени обычных украинцев.

"Установлено, что женщина зарегистрировала более 600 мобильных номеров, деньги от продажи которых получала на собственный криптокошелек", - рассказали в СБУ.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении.

Как добавили в СБУ, в Днепре также разоблачили 30-летнего жителя, который зарегистрировал почти 15 тысяч фиктивных учетных записей в соцсетях и мессенджерах. Для этого он использовал сим-карты украинских операторов.

"Созданные аккаунты он продавал на форумах даркнета, где основными его покупателями были представители спецслужб России", - уточнили правоохранители.

Мужчине также сообщили о подозрении.