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СБУ викрила українку, яка допомагала РФ зламувати телефони захисників

Ілюстративне фото: спецслужби РФ намагалися зламувати телефони українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці викрили мешканку Коростеня, яка допомагала російським спецслужбам зламувати телефони бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За інформацією СБУ, мешканка Коростеня масово реєструвала мобільні номери українських операторів та анонімні акаунти у Telegram. Такі облікові записи вона продавала через інтернет-платформи Росії.

 

Фото: мешканка Коростеня допомагала росіянам (t.me/SBUkr)

Російські спецслужби використовували ці номери для зламування телефонів українських воїнів. Вони робили фішингові розсилки на телефони бійців ЗСУ. У разі відкриття файлів із шкідливим програмним забезпеченням на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун. Він збирав конфіденційні дані.

Також анонімні облікові записи росіяни використовували для поширення своєї пропаганди нібито від імені звичайних українців.

"Встановлено, що жінка зареєструвала понад 600 мобільних номерів, гроші від продажу яких отримувала на власний криптогаманець", - розповіли у СБУ.

Зловмисниці вже повідомили про підозру.

Як додали в СБУ, у Дніпрі також викрили 30-річного мешканця, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у соцмережах та месенджерах. Для цього він використав сім-картки українських операторів.

"Створені акаунти він продавав на форумах даркнету, де основними його покупцями були представники спецслужб Росії", - уточнили правоохоронці.

Чоловіку також повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали проросійських хакерів, які створювали фейкові акаунти керівників спецслужб України.

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